تقليص ساعات حظر التجوال فى تونس ليبدأ من منتصف الليل حتى 5 صباحا

صرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية التونسية ، معز السيناوي، اليوم الثلاثاء بأنه تم تقليص عدد ساعات حظر التجوال فى تونس العاصمة ، ليبدأ من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، بدلا من التاسعة مساء الى الخامسة صباحا.

وعلى صعيد آخر ، أفادت وسائل الإعلام التونسية اليوم بأن الوحدات المركزية للحرس الوطنى ضبطت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين فى منزل بمعتمدية "أكودة" فى ولاية "سوسة" -عنصرا إرهابيا تم إيقافه مؤخرا ينتمى إلى ما يسمى ب" كتيبة الفرقان " الإرهابية وكمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والتجهيزات العسكرية وحزام ناسف.