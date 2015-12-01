وصول 130 من مسلحى المعارضة السورية إلى "إدلب "

وصل ما يزيد عن 130 من مسلحى المعارضة السورية إلى مدينة إدلب ،وذلك بعد مغادرتهم مدينة (قدسيا ) فى ريف دمشق ، وذلك فى إطار اتفاق توسطت فيه شخصيات محلية بارزة لإنهاء الأزمة الإنسانية فى المدينة .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى) اليوم الثلاثاء أن المسلحين كانوا قد خرجوا من (قدسيا ) برفقة ممثلين عن الأمم المتحدة.

يأتى هذا تزامنا مع إعلان اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة بين كتائب الثوار وجيش النظام فى حى "الوعر " المحاصر فى مدينة حمص، حسبما أفاد ناشطون سوريون.

وتشمل الهدنة خروج الثوار البالغ عددهم ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل بسلاحهم الخفيف إلى الريف الشمالى أو محافظة إدلب على دفعات خلال شهرين.