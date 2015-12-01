تقرير: صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في العالم في 2015

"شارة الكابتن عادت لصاحبها".. هكذا عقب عماد متعب نجم الأهلي ومهاجمه المخضرم على قرار الإدارة بإعادة منصب قائد الفريق الأحمر لحسام غالي.

متعب حمل شارة القيادة هو ومن بعده حسام عاشور إثر قرار الإدارة بسحب المنصب من حسام غالي عقب ما بدر منه في لقاء الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري الموسم الماضي.

الآن عادت الشارة إلى حسام غالي بقرار من الإدارة أيضا. فما هو رد فعل متعب؟

قال عماد متعب "سعيد للغاية بعودة الشارة لحسام غالي. لأنه قائد للفريق وحق عاد لصاحبه".

وتابع "حين سحبت الإدارة الشارة من غالي كنت أحترم القرار، لكني قلت لزملائي في الفريق سيظل حسام قائد وكابتن وسيستمر دوره بلا تغيير".

وأردف "لهذا أنا سعيد للغاية خاصة وأن القرار جاء في توقيت ممتاز".

وأفصح "غالي من أكثر اللاعبين غيرة على الأهلي. يحرص بكل ما يملك على مصلحة الفريق واللاعبين، ولهذا أنا فخور للغاية بعودة الشارة لذراعه".

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