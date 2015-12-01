محلب يبدأ زيارته لجنوب البحر الأحمر بتفقد منجم الفواخير

بدأ المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشاريع القومية زيارته جنوب البحر الأحمر صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة منجم الفواخير والبيضة غرب مدينة القصير.

ومن المقرر أن يتفقد منجم غرب القصير شركة فوسفات القصير القديمة وكذلك النصر للتعدين.

ورافق مستشار الوزير خلال جولته بمناجم القصير، المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، ورئيس الثروة المعدنية، وعدد من مسئولى التعدين واللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير.

ومن المقرر أن تستغرق جولة مستشار الرئيس فى مشاريع الثروة التعدينية بالبحر الأحمر يومين، يتفقد فيها غدا مناجم ومحاجر التعدين بمدينة مرسى علم منها منجم السكرى.

وكان قد وصل مساء أمس المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إلى مطار الغردقة، ليبدأ زيارته صباح اليوم لتفقد المشاريع التعدينية بجنوب البحر الأحمر.