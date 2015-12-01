محافظ الغربية يوافق على إنشاء 28 مخبزاً بلدياً وتطوير 66 إلى "آلى"

وافقت اللجنة العليا للمخابز بالغربية، برئاسة المحافظ سعيد مصطفى كامل على إنشاء 17 مخبزاً بلديا جديدا بنطاق المحافظة، وإنشاء 11 مخبزاً بلديا جديدا بالمناطق الأكثر احتياجا بعدد من قرى المحافظة.

كما وافقت اللجنة على تطوير 66 مخبزاً من نصف آلى إلى آلى.

كما أصدرت اللجنة 5 موافقات مبدئية و2 نهائية لمخابز نصف آلى بالنقل من موقع إلى موقع آخر، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها، كما وافقت اللجنة مبدئيا على إنشاء 19 مخبزاً أفرنجياً جديداً يستخدم الدقيق الحر نسبة استخراج 72%.

وخلال الاجتماع قررت اللجنة وضع آليات وشروط لضمان جدية أصحاب طلبات المخابز الجديدة فى تنفيذ المخابز، وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها فى هذا الشأن.