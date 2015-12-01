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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:


>لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك فسوف تجد فى الفترة القادمة من يتجاوب بإيجابية مع مشروعك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

على الصعيد العاطفى:


>الوقت مناسب لأخذ عطلة واصطحاب الشريك فى جولة ونزهة خاصة تمكنكم من استعادة أجواء الرومانسية والحب بينكم من جديد.

على الصعيد الصح

ى:
>التمرينات الرياضية ستفيدك فى خسارة الوزن الزائد وتمكنك من استعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستها باستمرار.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>لا تقلق أنت شخص لديه القدرة على الإمساك بمجريات الأمور ولذلك لا تفقد السيطرة على أعصابك ولا تخاف بشأن الوساسوس التى تجرى فى خيالك، فسوف تجد أفراد عائلتك بجانبك هذه الأيام مما سيزيد من ثقتك ويدعمك حتى النهاية.
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مصر 365

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