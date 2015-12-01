حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>احرص على التركيز على رد الجميل فورًا للأشخاص الذين وقفوا بجانبك فى العمل فى الفترة القادمة، ويمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولا تدع المتربصين يرونك فى حالة مزاجية سيئة.>استعد لمواجهة أكثر الأوقات توتراً مع الحبيب، فقد تجد الشريك ليس على طبيعته هذه الفترة ويفكر فى كيفية إنهاء علاقتكما، فحاول السيطرة على الأمور من البداية قبل أن تتفاقم.>حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب والحالة الصحية المتدهورة التى تمر بها هذه الأيام.>قد تكون الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أى موقف تتعرض له هذه الأيام، فاحرص على اتخاذ القرارت السليمة حتى لا تقودك الخيارات إلى نتائج ليست مرضية.