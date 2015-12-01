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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:


>قد تكتشف فرصة أو فرصتين هذه الأيام لتغير حياتك إلى الأبد، فتمهل فى أخذ القرار ولا تتعجل وحاول أن تتكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك هذه الأيام.

على الصعيد العاطفى:


>تجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات مع الشريك، فذلك قد يجعلك تخسر الحبيب إلى الأبد فى لحظة غضب وأنت لا تدرى.

على الصعيد الصحى:


>حان الآن لتأخذ إجازة لمدة أسبوع وتسافر فيها إلى أى مكان هادئ تريح هناك أعصابك من ضعوط العمل حتى لا تصاب بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>من منا لا يتعرض لتحولات وتغيرات جذرية فى حياته بين الحين والآخر، ولذلك عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.
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مصر 365

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