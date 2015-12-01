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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الحمل:


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على الجانب المهنى:


> ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تحسن أوضاعك وأحوالك وتقودك إلى الاستقرار.

على الجانب العاطفى:


>احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى أجواء هادئة، ولا تتعجل لمجرد فقط الارتباط.

على الحانب الصحى:


>احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يومياً، فالرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>هذه الأيام قد تواجه مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل، ولذلك لا تقلق وعليك ترك التوتر اليومى وراءك.
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مصر 365

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