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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الحوت:


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على الصعيد المهنى:


>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، وسوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية.

على الصعيد العاطفى:


>قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى:


> احذر من إهمال صحتك لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية مثل التدخين والسهر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يرى الخبراء هذه الأيام تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.

 

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مصر 365

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