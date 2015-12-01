حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الحوت:
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على الصعيد المهنى:
>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، وسوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية.
على الصعيد العاطفى:
>قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.
على الصعيد الصحى:
> احذر من إهمال صحتك لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية مثل التدخين والسهر.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى الخبراء هذه الأيام تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.
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