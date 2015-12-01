حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الصعيد المهنى:
>هذه الأيام حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وسيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التى تخطط لها منذ شهور.
على الصعيد العاطفى:
>إهكمالك وعدم اهتمامك بالحبيب يؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما، وربما ينتج خسارة العلاقة إلى الأبد، فانتبه.
على الصعيد الصحى:
>لا معنى للحياة وأنت تعانى من الأمراض المستعصية، ولذلك حاول أن تتغلب على عاداتك الصحية الماضية واضبط نظام غذائك وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل ولذلك حاول أن تستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها.
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