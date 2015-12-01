حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج السرطان:
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على الجانب المهنى:
> سوف تتلقى دعماً من مديرك فى العمل خلال الفترة القادممة، وتستطيع تحقيق المزيد من التقدم لأنك تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام الآخرين، مما يدعم ثقتك بنفسك.
على الجانب العاطفى:
>يحاول الحبيب التخفيف عنك فى الفترة القادمة ويسعى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية
على الجانب الصحى:
>احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك وأسنانك وتجنب بعض الم التى تعانى منها فى المعدة منذ أيام.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>هذه الفترة سوف يساعدك الحظ على توسيع الآفاق المهنية، حيث ستتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة.
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