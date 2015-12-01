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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج السرطان:


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على الجانب المهنى:


> سوف تتلقى دعماً من مديرك فى العمل خلال الفترة القادممة، وتستطيع تحقيق المزيد من التقدم لأنك تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام الآخرين، مما يدعم ثقتك بنفسك.

على الجانب العاطفى:


>يحاول الحبيب التخفيف عنك فى الفترة القادمة ويسعى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية

على الجانب الصحى:


>احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك وأسنانك وتجنب بعض الم التى تعانى منها فى المعدة منذ أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>هذه الفترة سوف يساعدك الحظ على توسيع الآفاق المهنية، حيث ستتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة.
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مصر 365

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