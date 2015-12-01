حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء عليك أن تتميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العمل وتقديم أفكار إبداعية جديدة.>ربما قد تشعر هذه الأيام بالراحة النفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، فاستعد.>حالتك الصحية غير مستقرة وربما تصاب بتوتر وضغط نفسى شديد، فانتبه فالصحة ليست هينه.>حاول أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، حتى تساعد عقلك وجسدك على الراحة بصورة أكبر وتعمل على تدليل الذات قدر الإمكان.