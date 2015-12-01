حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج القوس:
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على الصعيد المهنى:
> أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، ولكن هذه الأيام قد تشعر أن الأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.
على الصعيد العاطفى:
>قد تنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتوراً، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد أكثر من ذلك.
على الصعيد الصحى:
>ربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى بداية نظامك الغذائى الجديد ولكنك سرعان ما ستعتاد عليه.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تنصحك عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماغى فرح، أن تحاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية فهدفك واقعى ويستحق عناء الوصول إليه.
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