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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج القوس:


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على الصعيد المهنى:


> أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، ولكن هذه الأيام قد تشعر أن الأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.

على الصعيد العاطفى:


>قد تنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتوراً، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى:


>ربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى بداية نظامك الغذائى الجديد ولكنك سرعان ما ستعتاد عليه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تنصحك عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماغى فرح، أن تحاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية فهدفك واقعى ويستحق عناء الوصول إليه.
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مصر 365

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