حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، ولكن هذه الأيام قد تشعر أن الأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.>قد تنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتوراً، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد أكثر من ذلك.>ربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى بداية نظامك الغذائى الجديد ولكنك سرعان ما ستعتاد عليه.>تنصحك عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماغى فرح، أن تحاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية فهدفك واقعى ويستحق عناء الوصول إليه.