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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الميزان:


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على الصعيد المهنى:


>أنت شخص تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرا.

على الصعيد العاطفى:


> لا تحتار بشأن اختيار الشريك المناسب، فستجد النصيب يضع أمامك أحد الأشخاص دون ترتيب أو تخطيط، وتقع فى الحب والغرام فى التو واللحظة.

على الصعيد الصحى:


>قد تعانى اليوم من دور برد طفيف نتيجة لبعض التقلبات الجوية وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر حالتك الصحية عليك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية وابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة وأسرع فى العمل.

 

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مصر 365

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