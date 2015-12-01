حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت شخص تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرا.> لا تحتار بشأن اختيار الشريك المناسب، فستجد النصيب يضع أمامك أحد الأشخاص دون ترتيب أو تخطيط، وتقع فى الحب والغرام فى التو واللحظة.>قد تعانى اليوم من دور برد طفيف نتيجة لبعض التقلبات الجوية وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر حالتك الصحية عليك بشكل سلبى.>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية وابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة وأسرع فى العمل.