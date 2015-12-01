توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى:>الشخص الذى يفكر جيداً هو الذى يصل إلى نتائج أكيدة دون تردد، ولذلك حاول التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد، وربما قد تؤدّى دورًا إيجابيا كبيرًا هذه الأيام.

على الصعيد العاطفى:

>إذا تركت مزاجك للعصبية سوف تخسر الشريك إلى الأبد، ولذلك حاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك.

على الصعيد الصحى:

>أنت على أولى خطوات المرض ما لم تلتزم باتباع التعليمات والإرشادات التى وصفها لك الطبيب، ومن ثم سوف تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وتهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فالأيام القادمة أفضل لك من أى وقت قد مضى.

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:>لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك فسوف تجد فى الفترة القادمة من يتجاوب بإيجابية مع مشروعك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

على الصعيد العاطفى:

>الوقت مناسب لأخذ عطلة واصطحاب الشريك فى جولة ونزهة خاصة تمكنكم من استعادة أجواء الرومانسية والحب بينكم من جديد.

على الصعيد الصحى:

>التمرينات الرياضية ستفيدك فى خسارة الوزن الزائد وتمكنك من استعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستها باستمرار.

>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لا تقلق أنت شخص لديه القدرة على الإمساك بمجريات الأمور ولذلك لا تفقد السيطرة على أعصابك ولا تخاف بشأن الوساسوس التى تجرى فى خيالك، فسوف تجد أفراد عائلتك بجانبك هذه الأيام مما سيزيد من ثقتك ويدعمك حتى النهاية.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:>احرص على التركيز على رد الجميل فورًا للأشخاص الذين وقفوا بجانبك فى العمل فى الفترة القادمة، ويمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولا تدع المتربصين يرونك فى حالة مزاجية سيئة.

على الصعيد العاطفى:

>استعد لمواجهة أكثر الأوقات توتراً مع الحبيب، فقد تجد الشريك ليس على طبيعته هذه الفترة ويفكر فى كيفية إنهاء علاقتكما، فحاول السيطرة على الأمور من البداية قبل أن تتفاقم.

>على الصعيد الصحى:

>حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب والحالة الصحية المتدهورة التى تمر بها هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>قد تكون الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أى موقف تتعرض له هذه الأيام، فاحرص على اتخاذ القرارت السليمة حتى لا تقودك الخيارات إلى نتائج ليست مرضية.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى:>قد تكتشف فرصة أو فرصتين هذه الأيام لتغير حياتك إلى الأبد، فتمهل فى أخذ القرار ولا تتعجل وحاول أن تتكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك هذه الأيام.

على الصعيد العاطفى:

>تجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات مع الشريك، فذلك قد يجعلك تخسر الحبيب إلى الأبد فى لحظة غضب وأنت لا تدرى.

على الصعيد الصحى:

>حان الآن لتأخذ إجازة لمدة أسبوع وتسافر فيها إلى أى مكان هادئ تريح هناك أعصابك من ضعوط العمل حتى لا تصاب بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>من منا لا يتعرض لتحولات وتغيرات جذرية فى حياته بين الحين والآخر، ولذلك عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الجانب المهنى:> ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تحسن أوضاعك وأحوالك وتقودك إلى الاستقرار.

على الجانب العاطفى:

>احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى أجواء هادئة، ولا تتعجل لمجرد فقط الارتباط.

على الحانب الصحى:

>احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يومياً، فالرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هذه الأيام قد تواجه مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل، ولذلك لا تقلق وعليك ترك التوتر اليومى وراءك.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الصعيد المهنى:>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، وسوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية.

على الصعيد العاطفى:

>قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى:

> احذر من إهمال صحتك لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية مثل التدخين والسهر.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يرى الخبراء هذه الأيام تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:>هذه الأيام حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وسيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التى تخطط لها منذ شهور.

على الصعيد العاطفى:

>إهكمالك وعدم اهتمامك بالحبيب يؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما، وربما ينتج خسارة العلاقة إلى الأبد، فانتبه.

على الصعيد الصحى:

>لا معنى للحياة وأنت تعانى من الأمراض المستعصية، ولذلك حاول أن تتغلب على عاداتك الصحية الماضية واضبط نظام غذائك وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل ولذلك حاول أن تستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الجانب المهنى:> سوف تتلقى دعماً من مديرك فى العمل خلال الفترة القادممة، وتستطيع تحقيق المزيد من التقدم لأنك تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام الآخرين، مما يدعم ثقتك بنفسك.

على الجانب العاطفى:

>يحاول الحبيب التخفيف عنك فى الفترة القادمة ويسعى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية

>على الجانب الصحى:

>احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك وأسنانك وتجنب بعض الم التى تعانى منها فى المعدة منذ أيام.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>هذه الفترة سوف يساعدك الحظ على توسيع الآفاق المهنية، حيث ستتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى:>احذر الثرثرة فى مجال العمل مع الزملاء، لأنها تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع الرؤساء.

على الصعيد العاطفى:

> حاول الحفاظ على علاقتك العاطفية بقدر الإمكان، فعليك الاعتماد على الحكمة والصبر والتأنى فى إدارة الحياة مع الشريك.

على الصعيد الصحى:

>احرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كافة المهام التى تقوم بها فى حياتك، ولا تهدر صحتك على الأرض.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ضع أهدافك وخططك المستقبلية نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع بدون مساعدة أحد.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى:>حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء عليك أن تتميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العمل وتقديم أفكار إبداعية جديدة.

على الصعيد العاطفى:

>ربما قد تشعر هذه الأيام بالراحة النفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، فاستعد.

على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية غير مستقرة وربما تصاب بتوتر وضغط نفسى شديد، فانتبه فالصحة ليست هينه.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حاول أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، حتى تساعد عقلك وجسدك على الراحة بصورة أكبر وتعمل على تدليل الذات قدر الإمكان.

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى:> أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، ولكن هذه الأيام قد تشعر أن الأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.

على الصعيد العاطفى:

>قد تنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتوراً، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى:

>ربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى بداية نظامك الغذائى الجديد ولكنك سرعان ما ستعتاد عليه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تنصحك عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماغى فرح، أن تحاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية فهدفك واقعى ويستحق عناء الوصول إليه.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى:>أنت شخص تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرا.

على الصعيد العاطفى:

> لا تحتار بشأن اختيار الشريك المناسب، فستجد النصيب يضع أمامك أحد الأشخاص دون ترتيب أو تخطيط، وتقع فى الحب والغرام فى التو واللحظة.

على الصعيد الصحى:

>قد تعانى اليوم من دور برد طفيف نتيجة لبعض التقلبات الجوية وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر حالتك الصحية عليك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية وابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة وأسرع فى العمل.