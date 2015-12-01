وزير الاستثمار: "نعمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية لقطاع الغزل والنسيج"

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تحظى باهتمام كبير من الدولة، ونعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للنهوض بهذا القطاع الذى تتوافر له كل مقومات النجاح.

وأشار فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بمؤتمر ميديتكيس الثالث لدعم قطاع الغزل والنسيج، إلى وجود معوقات تعترض النهوض بتلك الصناعة ويتم العمل على إزالتها، ولكن فى نفس الوقت هناك العديد من الفرص المتاحة من أجل خلق قاعدة صناعية كبرى من أجل التصدير للاستفادة من الميزة النسبية للقطن المصرى وموقع مصر الجغرافى المتميز وحوافز الاستثمار المتاحة.

وأكد الوزير على ضرورة توطيد العلاقات الصناعية التجارية بين شركات دول البحر المتوسط العاملة فى قطاع الغزل والنسيج.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدستور الجديد يؤكد العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أى مستثمر من "اقتصاديات السوق الحرة" و"دور القطاع الخاص" و"حماية المنافسة" وغيرها من أساسيات الاقتصاديات المتقدمة.

وأضاف الوكيل فى كلمته بمؤتمر ميديتكس الثالث لدعم قطاع الغزل والنسيج، إلى أن مصر تخطو خطوات واثبة فى خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والاجرائات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، إلى جانب اصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم باكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذى لم تجرؤ اى حكومة سابقة على فتحه.

وأشار الوكيل إلى سعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزمة تحفيزية، وكل ذلك بدعم بين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والذى تجاوز 22 مليار دولار فى العام الماضى فقط، والمتوقع أن يزداد فى شكل استثمارات مشتركة.

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