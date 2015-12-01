بالصور.. ناخب مسن يستوقف محافظ الشرقية لطلب علاجه

تفقد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اللجان الانتخابية لمتابعة سير انتظامها، وأثناء دخولة لجنة مدرسة الناصرية الابتدائية بالزقازيق استوقفه ناخب مسن يشكو من مضاعفات مرضية، وتعذر استكمال علاجه بمستشفى المبرة، فقام المحافظ بالاتصال بالدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير التأمين الصحى، وتكليفة بحالة المريض.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ13 دائرة، ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدان" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير"مقعدان" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدان" ودائرة ديرب نجم "مقعدان" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدان" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدان".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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