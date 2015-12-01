«القاعدة» يهدد السعودية بعد عزمها إعدام 50 شخصًا مدانين بجرائم إرهاب

هدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ذراع التنظيم في اليمن في بيان، الحكومة السعودية لعزمها تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء بينهم أعضاء في التنظيم.

وبحسب رويترز، قال التنظيم في بيان إنه على علم بنية السعودية اعدام أعضائه الموجودين في سجونها وتوعد بتنفيذ هجمات، ردًا على ذلك.

وأضاف في البيان الذي بثه على تويتر بتاريخ، يوم الثلاثاء، “نعاهد الله أن دماءنا دون دماء أسرانا وأن دماءهم الطاهرة لن تجف قبل أن تسفك دماء عسكر آل سعود.

“ونعاهد الله أن العيش لن يطيب دون النيل من رقاب حكام آل سعود.”

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت الأسبوع الماضي أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أكثر من 50 متهمًا أدينوا بجرائم إرهابية.

وواجهت السعودية تصاعدا في هجمات المتشددين خلال العام المنصرم وأعلن التنظيم مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات وإطلاق رصاص على مساجد.

والوحيدان اللذان نفذ فيهما حكم الإعدام بعد إدانتهما في هجمات شنها تنظيم القاعدة في المملكة وأسفرت عن مقتل المئات خلال العقد الماضي كانا رجلين من تشاد وأعدما في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية أعدمت السعودية 151 شخصا على الأقل خلال هذا العام وكثير منهم أجانب أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وآخر مرة نفذت فيها السعودية أحكام إعدام جماعية بتهم أمنية كانت لمجموعة من المسلحين اقتحموا الحرم المكي عام 1979.