5 آلاف سائح عربى وأجنبى يصلون القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى نحو 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، خلال 24 ساعة الماضية، ضمن مجموعات على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية.

وقال مصدر أمنى بالمطار أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استقبل المطار ٤٩٦٩ سائح من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار ٢٦٧١ أجنبى، كما وصل ٢٢٩٨ سائح عربى على عدد من المجموعات.

وأوضح أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات وخرجوا من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية، كما أكد المصدر أن حركة وصول السائحين بالمطار بدأت تتزايد إلى حد كبير خلال الأيام الماضية.

- 4458 سائحاً من جنسيات مختلفة يصلون القاهرة خلال 24 ساعة