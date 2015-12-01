جامعة دمياط تخصص 5 منح دراسية لطلاب دول حوض النيل

انعقد مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم (53) بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للجامعة برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوي، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع إتاحة مجالس الجامعة على موقع الجامعة الإلكتروني كي يكون متاحاً لمن يريد الإطلاع على قرارات المجلس، وذلك في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها إدارة الجامعة، كما ناقش ما تم تداوله بجلسة المجلس الأعلى للجامعات لشهر نوفمبر فيما يخص التعليم المفتوح، بأنه يتم دراسة ملف التعليم المفتوح حالياً في سبيل تطويره، والرقي بمنظومة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي: تخصيص عدد (5) خمس منح دراسية لطلاب دول حوض النيل؛ دعماً للعلاقات بين الجامعات المصرية والجامعات الإفريقية، ولرفع ترتيب الجامعة على المستويين الإفريقي والدولي، والموافقة على عقد اتفاقية تبادل طلابي بين جامعة دمياط وجامعة داليان التقنية بالصين، والموافقة على منح عدد 7 ألقاب علمية للوظائف التالية: "وظيفة أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، وظيفة أستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، وظيفة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وظيفة أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية".

وكذلك منح عدد 2 بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية، وتعيين عدد 3 بوظيفة مدرس بكليات الجامعة على النحو التالي:

قسم إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية، عدد 1، قسم الاقتصاد بكلية التجارة، عدد 1، قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية عدد1.

كما تمت الموافقة على البروتوكول الذي تم توقيعه بين جامعة دمياط وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والعملي بين الجامعتين.

وكذلك الموافقة على منح درجة دكتوراه الفلسفة لعدد (6) بكليات الجامعة على النحو التالي:

كلية العلوم 4 درجة دكتوراه، وكلية التربية 2 درجة دكتوراه، وكذلك الموافقة على منح درجة الماجستير لعدد 7 بكليات الجامعة على النحو التالي:

كلية العلوم 4 درجة ماجستير- وكلية التربية1 درجة ماجستير، وكلية الزراعة1 درجة ماجستير، وكلية التربية الرياضية1 درجة ماجستير، وهي أول درجة ماجستير يتم منحها من كلية التربية الرياضية.

كما ناقش المجلس الاعتمادات المدرجة للجامعة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016، وما تم صرفه حتي تاريخه، والإجراءات اللازمة للاستفادة القصوى من هذه الاعتمادات.



>