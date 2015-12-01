إقبال ملحوظ من النساء على الانتخابات بقرى طوخ فى القليوبية

شهدت اللجان الانتخابية بقرى طوخ إقبالا ملحوظا من السيدات اللاتى تصدرن المشهد الانتخابى بالقليوبية، وحرصن على الخروج والتصويت في جولة الإعادة بالمحافظة.

وشهدت المدرسة الفكرية والثانوية للبنات والإعدادية ومدرسة الساحة والشهيد محمد عبدالحميد إقبالا كبيرا من السيدات منذ الصباح الباكر.

كما شهدت اللجان تواجد أمني مكثف من قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين والتصدى لأى محاولات خارجة عن القانون.

وتأخرت 11 لجنة إنتخابية عن مواعيد فتح باب الاقتراع أمام الناخبين لمدة 50 دقيقة منهم 4 لجان انتخابية بدائرة قليوب و2 لجنة بدائرة طوخ ولجنة واحدة بدائرة شبين القناطر بسبب تأخر القضاة عن الوصول وعدم وجود أختام داخل اللجان و4 لجان بدائرة بندر بنها، مما تسبب فى حالة عزوف لبعض الناخبين والناخبات الذين حرصوا على التواجد من الصباح الباكر.

وتشهد الأجواء الانتخابية أمام لجان الاقتراع هدوء تام وإقبال ضعيف للناخبين من كافة الفئات والأعمار فى تواجد شرطى مكثف بمحيط اللجان والطرقات العامة والرئيسية.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ 10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر". ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء". وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا". ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر" .

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