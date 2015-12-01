حاكم دبى فى الذكرى 44 لقيام اتحاد الإمارات: العام الجديد عام للانجاز

قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، فى سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مغردا "نبارك لرئيس الدولة ولحكام الإمارات وأولياء العهود، ولشعبنا الوفى، الذكرى الـ٤٤ لقيام اتحادنا، وبدء مسيرتنا وتوحد قلوبنا وبناء دولتنا".

وأضاف حاكم دبى: "نستذكر زايد وراشد وإخوانهم كل يوم، وفى هذه الأيام يقف التاريخ لهم إعزازا واحتراما، على صلابتهم وإرادتهم، التى صنعت دولة، وبنت مجدا، ورفعت لنا عزا".

واستطرد فى تدوينه أخرى له: "العام الجديد لاتحادنا سيكون عام خير وبركة وإنجاز وعمل، وتجديد للعهد ووفاء بالوعد لشعبنا الكريم ببذل الغالى، لضمان سعادتهم وتحقيق تطلعاتهم".

واختتم تدويناته ، قائلا " كما نعاهد رئيس الدولة بالعمل على تحقيق برنامج العشر نقاط الوطنى، الذى طرحه على المواطنين اليوم، داعين كافة فرق العمل للاستعداد لعام اتحادى جديد".



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