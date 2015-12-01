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الخطوط السعودية تؤكد توقف طيرانها فوق مناطق الصراع خاصة سوريا

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الخطوط السعودية تؤكد توقف طيرانها فوق مناطق الصراع خاصة سوريا الخطوط السعودية تؤكد توقف طيرانها فوق مناطق الصراع خاصة سوريا

قال المدير العام للخطوط الجوية المهندس صالح الجاسر أن "شركات الطيران تعمل وفق استراتيجية أمنية مشددة، خصوصا فيما يتعلق بالطيران فوق الأجواء التى تعانى صراعات سياسية".

وأكد الجاسر- فى تصريحات لصحيفة (الحياة) اللندنية فى طبعتها السعودية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للطيران التى اختتمت أمس الاثنين بجدة- توقف الخطوط السعودية عن استخدام الأجواء السورية، مشيرا إلى أن تغيير مسارات الطيران يزيد تكاليفه على عاتق الشركات.

وأوضح أن طائرات الخطوط السعودية تقوّم من فترة لأخرى مسارات رحلاتها الدولية التى تعبر أجواء عدد من الدول المضطربة أمنيا، ومنها سوريا، ويتم العمل بالمسارات البديلة الآمنة فى مثل هذه الحالات ويتم التنسيق فى شأنها مع المنظمات المختصة بالطيران.

ورأى الجاسر أن ثمة جانبا إيجابيا فيما يتعلق بالصراعات السياسية فى بعض الدول، من حيث زيادة إجراءات الأمن والسلامة المتبعة من قبل شركات الطيران.. مضيفا أن "شركات الطيران تتابع بشكل مستمر أوضاع الأمن والسلامة، وتتفاعل معها بحسب تقديراتها للوضع فى كل منطقة".

ولفت إلى أن أجواء منطقة الخليج العربى تكثر فيها الاختناقات جراء النمو الكبير فى مجال الطيران، منوها بأن الاستراتيجيات المتبعة تتلخص فى وجود التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية والعسكرية، من خلال إخلاء بعض المسارات بشكل مرن، بحيث تستخدم بشكل مزدوج فى الأعمال العسكرية والمدينة فى الوقت نفسه، إضافة إلى استخدام التقنية لحل مشكلة اختناق الأجواء بحركة الطيران.
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مصر 365

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