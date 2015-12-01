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القوات العراقية تؤمن طريقا لخروج أهالى الرمادى قبيل اجتياحها لطرد داعش

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القوات العراقية تؤمن طريقا لخروج أهالى الرمادى قبيل اجتياحها لطرد داعش القوات العراقية تؤمن طريقا لخروج أهالى الرمادى قبيل اجتياحها لطرد داعش
صرح ضابط عراقى اليوم الثلاثاء بأن القوات العراقية فتحت منفذا لخروج العوائل المحاصرة من قبل تنظيم داعش جنوبى مدينة الرمادى 118 كلم غرب بغداد.

وقال العقيد ياسر الدليمى المتحدث باسم قيادة شرطة الأنبار إن "القطعات العسكرية على أهبة الاستعداد للبدء بالصفحة الأخيرة لتحرير مدينة الرمادى من سيطرة تنظيم داعش بعد تحرير منطقة التاميم يوم أمس".

وأضاف أن "ضغطا عسكريا حصل ضد عناصر داعش فى المنفذ الجنوبى وتطهيرها بالقصف الجوى حتى جرى تأمين هذا الطريق لخروج العوائل المحاصرة وتأمين حياتهم".

وأكد الدليمى أن الطيران العراقى والدولى ساهم بشكل فعال خلال الساعات الماضية فى طلعات ضد التنظيم وتمكن من قتل العديد من عناصره وتدمير قواته وإفساح المجال للقوات الأمنية للتحرك.

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