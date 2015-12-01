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أمن الإسماعيلية: تشكيل غرفة عمليات للانتخابات وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى

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أمن الإسماعيلية: تشكيل غرفة عمليات للانتخابات وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى أمن الإسماعيلية: تشكيل غرفة عمليات للانتخابات وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى
أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية فى بيان صحفى لها اليوم الثلاثاء بانه تيسيراً على المواطنين فقد خصصت مديرية الأمن غرفة عمليات لإنتخابات مجلس النواب مزودة بخط تليفونى ساخن لتلقى الشكاوى الانتخابية طوال فترة الانتخاب والارقام هى : ـ0643914852 ـــ 0649314469. وقالت مديرية الأمن أن المراكز الانتخابية سوف تبدا العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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مصر 365

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