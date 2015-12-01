بالصور.. مراقبون من أمريكا وسويسرا يتابعون الانتخابات بكفر الشيخ وبورسعيد

توافد مراقبون دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا من أعضاء البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات البرلمانية بلجان محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فى اليوم الأول للإعادة لانتخابات البرلمان فى الدوائر الـ 8 والتى يتنافس فيها 32 مرشحاً على 16 مقعداً.

أكد الدكتور عبد السلام كمال الدين مسئول البعثة المحلية الدولية بكفر الشيخ أن المتابعين للعملية الانتخابية الذين تابعوا الانتخابات فى اليوم الأول من جولة الإعادة بلجان محافظة كفر الشيخ من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، مشيرًا أنهم توجهوا لـ 10 لجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية للتأكد من أنها تسير وفق المعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات.

وقال كمال إن اللجان التى تم زيارتها اليوم بالدائرة الأولى ومقرها بندر كفر الشيخ "لجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية ولجنة مدرسة شهيد السلام الثانوية ومدرسة اللغات"، مؤكداً أن مراقبة العملية الانتخابية مستمرة فى يومى الإعادة بالدوائر الانتخابية فى الرياض وسيدى سالم وفوه ومطوبس ودسوق وقلين.

ويتنافس فى جولة الإعادة بكفر الشيخ 32 مرشحا لحصد 16 مقعدا فى 8 دوائر تحوى 2 مليون و28 ألفا و433 ناخبا يصوتون فى 958 لجنة فرعية بإشراف 529 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد" ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه "مقعدين".

كما وصل فى بورسعيد وفد فرنسى وأمريكى من المنظمة الديمقراطية الدولية ووفد من المعهد الإفريقى لمتابعة الانتخابات، حيث تفقدوا الدوائر الانتخابية بمدرستى المشير الإعدادية وعلى مبارك بحى الشرق، ورافقه بعض الأجهزة الأمنية من قوات الشرطة وقوات تأمين حماية المواطنين من الجيش الثانى الميدانى.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام ألفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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