بالصور.. سيارات ملصق عليها صور مرشح تخرق الصمت الانتخابى بكفر الشيخ

شهد عدد من دوائر محافظة كفر الشيخ اختراق الصمت الانتخابى، حيث استخدم المرشح هانى النواصرة وأعضاء حملته بالدائرة الأولى، السيارات الملصق عليها صورته ودعايته الانتخابية.

يذكر أن هذا المرشح استغل هذه السيارات فى اختراق الصمت الانتخابى فى الجولة الأولى لنقل الناخبين.

ويتنافس فى جولة الإعادة بكفر الشيخ 32 مرشحا لحصد 16 مقعدا فى 8 دوائر تحوى 2 مليون و28 ألفا و433 ناخبا يصوتون فى 958 لجنة فرعية بإشراف 529 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد" ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه "مقعدين".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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