بالصور.. "الأورمان" و"تحيا مصر" يفتتحان تطوير 24 منزلاً بإدفو شمال أسوان

افتتح صباح اليوم، محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، وصبرى محمود، رئيس مدينة إدفو نائبا عن محافظ أسوان، ورجب أحمد، مدير إدارة التضامن الاجتماعى، وعامر محمد رئيس قرية البصلية، 24 منزلا بعد تطويرهم من قبل جمعية الأورمان وبالتنسيق مع صندوق تحيا مصر

وصرح أحمد أبو عدبة، مسئول الأورمان لمحافظات الصعيد، أن ذلك التطوير يأتى ضمن رئاسة الجمهورية بتطوير القرى وضمان حياة كريمة للمواطن القروى.

وأشار مسئول الأورمان، فى بيان له، أن الجمعية اختارت القرية التى توجد بها منازل لغير القادرين، فتم التنسيق مع الجهات المختلفة، وتم تكليف عدد من الباحثين بالجمعية للاستعلام عن مدى استحقاق الحالات من عدمه، والتأكد من عدم امتلاك منزل آخر بالقرى أو غيرها.

وأضاف "أبو عدبة" بأن أعمال التطوير شملت، وتم تركيب الكهرباء والسباكة وتعريش المنازل بالعروق والخشب، بدلاً من البوص أو القش، ثم محارة المنزل وأعمال الدهانات وتركيب السيراميك والأبواب، بتكلفة تقدر بحوالى 600 ألف جنيه، وسيتم توزيع لحوم مجمدة وبطاطين الشتاء خلال الأيام المقبلة.



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