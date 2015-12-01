حاكم الشارقة: اليوم تستحضرنا ذكريات لأشقاء عظام رحلوا وبقي أثرهم على الأرض

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها الوفي.. بمناسبة اليوم الوطني الـ/ 44 / للدولة.

وأكد سموه في كلمته التي وجهها بهذه المناسبة الغالية عبر مجلة " درع الوطن ".. أن هذا اليوم ليس كأي يوم مر على هذه الأرض الطيبة فهو يوم أسس لكل الأيام التي تلته..أسس لكل نجاح و انجاز و فرحة منذ / 44 / عاما وسيظل بإذن الله تعالى على مر الزمان مفخرة لبلادنا ومصدرا متجددا للسعادة لنا جميعا.

وأضاف سموه .. اليوم تستحضرنا فيه ذكريات عطرة لأشقاء عظام رحل منهم من رحل وبقي الأثر على الأرض لا يرحل أبدا .. بقيت وحدة بلادنا التي جمعت قلوبنا وعقولنا وارادتنا من سبع إمارات على قلب واحد ورؤية واحدة لنكون أمة واعدة طامحة لمكان ومكانة مميزة وسط هذا العالم الكبير.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .. " توحدنا على كلمة ولازلنا على عهدنا ووعدنا ماحيينا انها العزة والكرامة والمجد لبلادنا والعيش الكريم والسعادة لأبناء شعبنا الغالي الذي أخلص وأعطى لبلاده ويقدم اليوم روحه ودمه لرفعة راية بلاده بين رايات الأمم..أن ما نأمله لبلادنا لازال كبيرا .. وما يقدمه أبناء الوطن لبلادهم لهو مفخرة لنا جميعا ".

وأكد سموه " أن الأحلام لازالت بلا حدود وطموحنا لبلادنا في المستقبل أفضل لا سقف له في عرفنا والسعي من أجل تحقيق الأحلام والطموحات لن تتوقف أبدا ".

وأشار إلى " أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حولنا وتعاني منها أمتنا العربية ربما يصعب على الكثيرين تخطي مراراتها والخوف من مجرياتها وأبعادها و يلقي بظلال الثقة على النفوس .. لكن قراءة التاريخ قراءة صحيحة متأنية تساعدنا في ذلك لأنها تؤكد لنا أن المحبة والمعضلات الكبرى التي تمر بها الشعوب تطلق القوة الكامنة بداخلها وأنه بالعمل الصادق والإدارة القوية المخلصة والانتصار للعقل والحكمة نتحسس مواضع أقدامنا ونواجه المتغيرات الصعبة ونتخطى الخوف والمخاوف بقوة ثبات ونخلق الأمل الذي يجب ان نتمسك به في تحقيق غذ أفضل لامتنا العربية جميعا بإذن الله ".

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة " إن ما نحلم به لبلادنا من قوة ومنعة وعزة ورفعة هو جوهر الهامنا في اتحادنا..وما قام عليه هذا الاتحاد من إيثار لمصلحة الوطن وأبنائه سيظل على الدوام المنبع المتجدد لإلهام أبناء شعبنا العظيم بالعطاء والإخلاص لقيادته ووطنه الغالي ".