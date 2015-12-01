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محمد بن راشد: نعاهد رئيس الدولة بتحقيق برنامج الـ10 نقاط الذي طرحه اليوم

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محمد بن راشد: نعاهد رئيس الدولة بتحقيق برنامج الـ10 نقاط الذي طرحه اليوم محمد بن راشد: نعاهد رئيس الدولة بتحقيق برنامج الـ10 نقاط الذي طرحه اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر اليوم، لرئيس الدولة ولحكام الامارات وأولياء العهود ولشعبنا الوفي الذكرى الـ44 لقيام اتحادنا .. وبدء مسيرتنا .. وتوحد قلوبنا .. وبناء دولتنا.

وتعهد سموه بالعمل على تحقيق برنامج العشر نقاط الوطني الذي طرحه رئيس الدولة على المواطنين اليوم. داعيا كافة فرق العمل للاستعداد لعام اتحادي جديد.

وقال سموه: "نستذكر زايد وراشد واخوانهم كل يوم،وفي هذه الأيام يقف التاريخ لهم إعزازا واحتراما على صلابتهم وإرادتهم التي صنعت دولة وبنت مجدا ورفعت لنا عزا".

وتابع: "العام الجديد لاتحادنا سيكون عام خير وبركة ،وانجاز وعمل، وتجديد للعهد ووفاء بالوعد لشعبنا الكريم ببذل الغالي لضمان سعادتهم وتحقيق تطلعاتهم."
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