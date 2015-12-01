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وزير الثقافة: نعيش الآن تحت شعار «بيد نبني وبيد نحارب الإرهاب»

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وزير الثقافة: نعيش الآن تحت شعار «بيد نبني وبيد نحارب الإرهاب» وزير الثقافة: نعيش الآن تحت شعار «بيد نبني وبيد نحارب الإرهاب»

 

حلمي النمنم

شهد حلمي النمنم وزير الثقافة احتفالية الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ لدعم السياحة، التي أقيمت مساء الاثنين، تحت شعار “ السلام في حب شرم الشيخ”، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وقال وزير الثقافة ، طبقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء ، إننا عندما نتحدث عن شرم الشيخ لا نستطيع أن نفصلها عن الحضارة المصرية وسحر الطبيعة ، فنحن نتحدث عن حضارة مصر الضاربة في عمق التاريخ بآلاف السنين.
> وأشار إلى أنه إذا كانت شرم الشيخ تواجه أزمة فهناك مناطق عدة حول العالم تواجه أزمات كثيرة، موضحا أن عزيمة وإرادة المصريين القوية ستتغلب على أي مشكلة، قائلا “إن الشعب المصري تغلب على ما حدث في يونيو 1967 وبدأ حرب الاستنزاف في يوليو من نفس العام، واستطاع خلال هذه الفترة بناء الدولة فقامت على أكتاف المصريين مصانع الألومنيوم ومشروع السد العالي، وكنا نرفع شعار بيد نبني وبيد نحمل السلاح، ونحن اليوم نرفع شعار بيد نبني وبيد نحارب الإرهاب”.

وأضاف أن كل دول العالم تغيرت حدودها ولغاتها إلا مصر ، ظلت قوية، وستظل أقوى مهما فعل الأعداء في الداخل أو الخارج.

ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لمنظمي الاحتفالية، ووزيري الثقافة والهجرة على حضورهما ، مؤكدا أن هذه المبادرة لها اعتبار ومذاق مختلف لأن من ينظمها الكنيسة الإنجيلية ، مشيرا إلى أن المصريين مصرون على اجتياز هذه الأزمة.

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