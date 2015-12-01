تعرف على أماكن بيع تذاكر مباراة الأهلي ودبي

حددت الشركة المنظمة لمواجهة الأهلي وفريق دبي الودية، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ٥ منافذ بيع لتذاكر اللقاء بمدينة دبي.

وتتولى شركة إيفاكس طبع تذاكر مباراة يوم الأربعاء بعد الاتفاق مع الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي تيلي سيرف.

وتبلغ سعة المدرجات 5 آلاف مقعد مقسمة إلي 120 مقعداً بالمقصورة الرئيسية و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليمين و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليسار.

وتم تحديد منافذ أندية أهلي دبي، ودبي الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي الرياضي، ومركز الذهب والألماس، والمركز الرئيسي لشركة إيفاكس.

وتقرر فتح منافذ البيع من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً .

يذكر أنه لن يسمح ببيع التذاكر دون صورة بطاقة الهوية.

وتبلغ أسعار التذاكر كما يلي:

المقصورة: 300 درهم

الدرجة الأولى: 200 درهم

الدرجة الموحدة: 100 درهم