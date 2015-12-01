مسئول أمريكى: ندرس إرسال مزيد من القوات لمحاربة داعش فى سوريا

نقلت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية عن مسئول رفيع بالبنتاجون قوله أن وزارة الدفاع الأمريكية ستدرس نشر مزيد من قوات العمليات الخاصة لمحاربة مسلحى داعش لو أظهر مشروعها الأول فى هذا الشأن تقدما.

وكان البنتاجون قد أعلن الشهر الماضى أنه سيرسل 50 من قوات الكوماندو إلى شمال سوريا لتقديم المشورة للقوات التى تحارب داعش. وبدا أن إرسال تلك القوات الأولية يكسر الموقف الراهن بشأن إدخال قوات عمليات خاصة للبلاد، ويمكن أن يؤدى إلى إرسال المزيد منها، حسبما أفاد مسئول بوزارة الدفاع الذى رفض الكشف عن هويته.

جدير بالذكر أن إستراتيجية البنتاجون فى مواجهة داعش ستكون محور تركيز جلسة استماع تعقدها اليوم، الثلاثاء، لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى ومن المقرر أن يحضرها وزير الدفاع آشتون كارتر.



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