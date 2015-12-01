للسيدات.. ممارسات خاطئة تزيد فرص إصابتك بسكر الحمل

الإصابة بسكر الحمل أحد أخطر الإصابات التى قد تصيب المرأة خلال فترة حملها، وهو ما قد يعرضها للكثير من المضاعفات الخطيرة، كخطر ولادة طفل كبير فى الجحم بشكل مبالغ فيه، أو الولادة قبل الميعاد واكتمال شهور الحمل، وغيرها، وكلها ناتجة عن اختلال معدل سكر الدم وارتفاعه بنسبة عالية خلال الحمل، ويصبح التعامل معه صعبا خلال الحمل إما بمحاولة ضبط نسب السكر فى غذاء الحامل، أو بإمدادها فى حالات معينة بعقاقير علاج السكر بنسب محددة.

الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد أكدت خلال حديثها عن سكر الحمل، أنه مشكلة لا يمكن الوقاية التامة منها، ولكن بعض النصائح لا تضر وقد تصبح سبب فى ابتعاده عن الحامل حتى تضع مولودها، وحسب تأكيد يسرية فالكثير من الممارسات الغذائية الخاطئة تصبح سبب فى إصابة المرأة بالسكر أثناء الحمل، ومنها، زيادة الوزن قبل الزواج وأثناء التخطيط للحمل سبب فاعل فى إمكانية إصابتها بسكر الحمل، كما أن زيادة حب الفتيات للحلويات والشيكولاته بشكل خاص منذ مراهقتهم وحتى تخطيطهن للحمل، يصبح سبب فى إصابتهن بالمرض، نتيجة اعتياد الجسم على نسب عالية من السكريات، كذلك ضعف النشاط البدنى والخمول وضعف الحركة وقلة الرياضة منذ الصغر.

ولذا نصحت استشارى النساء، بضرورة تجنب الفتيات منذ فترة المراهقة تناول السكريات بافراط، كالشيكولاته والحلوى الصناعية والجاتوهات، والعصائر المسكرة الجاهزة، والاعتياد على قليل نسب السكر فى الشاى والقهوة، والتركيزعلى مصادر السكر الطبيعى من الفاكهة وعصائرها الطبيعية، والاهتمام بظبط الوزن.

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