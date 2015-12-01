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اكتشاف الجزىء المسبب للخلايا السرطانية فى الرئة

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اكتشاف الجزىء المسبب للخلايا السرطانية فى الرئة اكتشاف الجزىء المسبب للخلايا السرطانية فى الرئة
اكتشف الدكتور أرنو بودين مدير معامل تحليل الدم والمناعة السرطانية، والمعروف باسم "بى أم إس" الفرنسى، الجزء الذى يسبب الخلل فى الخلايا السرطانية فى الرئة، وعلى ضوء ذلك حصل على موافقة السلطات الأوروبية الصحية فى إنتاج عقاره المكتشف، والذى يحفز الجهاز المناعى من أجل محاربة سرطان الرئة، والذى يصيب 40 ألف شخص ويؤدى إلى وفاة 30 ألفا سنويا، حيث يعد أول أنواع السرطانات القاتلة للرجل.

وأوضح الطبيب الفرنسى، أن العقار الجديد سوف يحفز الجهاز المناعى حتى يتمكن من استبعاد الخلايا السرطانية، وهو ما يساعد على الإطالة بفترة الحياة.

كما تم اكتشاف الجين الموجود فى الخلايا السرطانية والمعروف باسم "إيه – ال – كيه (أو) روس – 1 " الذى يسبب التغيرات الجينية والتى تصل إلى الحمض النووى الذى يمر فى الدم .

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