دراسة فرنسية: الشباب الفرنسى يجهلون مخاطر الإصابة بالإيدز

كشفت الدراسة الحديثة التى أجراها معهد سميديب الفرنسى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإيدز، أن وضع الشباب الفرنسى مغلق بالنسبة لمدى معرفتهم لأخطار هذا الفيروس، حيث أكد 57% من الدارسين أنهم يحافظون على أنفسهم أثناء العلاقات الجنسية أما طلاب المدارس فإن 73% يخشون من الإصابة .

وأشارت الدراسة، إلى أن ما يثير القلق أن أكثر من 15% من الشباب يعتقدون أن الشفاء سهل من هذا المرض اللعين بفضل العلاجات الحديثة التى تم التوصل إليها .

جدير بالذكر، أن هناك 150 ألف شخص فرنسى "حامل للفيروس" و30 ألفا منهم يجهلون أنهم حاملو الفيروس، علما بأن عدد حاملى فيروس الإيدز حول العالم يصل نحو 37 مليونا، بالإضافة إلى نحو مليونى حالة إصابة جديدة سنويا.