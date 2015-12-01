انتظام العملية الانتخابية بلجان الساحل وروض الفرج والسيدة زينب بجولة الإعادة

انتظمت العملية الانتخابية، اليوم الثلاثاء، بلجان ” الساحل – روض الفرج – والسيدة زينب “، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وبدأ المواطنون في التوافد أمام اللجان، وفقًا لما ذكته وكالة أنباء الشرق الأوسط، للإلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خريطة الطريق التي رسمتها كافة القوى الوطنية وسط تأمينٍ من قوات الجيش والشرطة .

وتتضمن دائرة السيدة زينب، 60 لجنة فرعية مُقسمة على 17 مدرسة، وهي: ” مدرسة السيدة زينب التجارية – مدرسة السيدة زينب الجديدة الإبتدائية – مدرسة السنية الإعدادية – مدرسة الشهيد عبدالحافظ – مدرسة البهية البرهامية – مدرسة قصر النيل المشتركة – مدرسة أحمد بن طالون – مدرسة المنيرة الإعدادية – مدرسة المبتديان الثانوية – مدرسة زين العابدين الميكانكية – مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة – مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية – مدرسة جيل الحرية التجريبي – مدرسة جاردن سيتي – مدرسة الطليعة الإعدادية – مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية – ومدرسة أحمد ماهر الصناعية “، كما شهدت اللجان الانتخابية بمنطقتي الساحل وروض الفرج، إقبالًا من النساء بمختلف الفئات العمرية، وكبار السن الذين حرصوا على التواجد أمام أبواب اللجان منذ الساعة الـ 8.30 صباحًا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة وسط تواجد مكثف من رجال القوات المسلحة، وعناصر الشرطة .

انطلقت، اليوم الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في عدد 13 محافظة: ” القاهرة – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – وجنوب سيناء “، والتي تستمر لمدة يومين، وتشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 ألفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم، وكانت قد بدأت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أمس الاثنين، فتح أبوابها للمصريين للتصويت في جولة الإعادة لمدة يومين، ومن المقرر أن تنتهي اليوم .