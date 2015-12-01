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“طرب باند” يقدم أشهر أغنياته على مسرح الجمهورية الأحد المقبل

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“طرب باند” يقدم أشهر أغنياته على مسرح الجمهورية الأحد المقبل “طرب باند” يقدم أشهر أغنياته على مسرح الجمهورية الأحد المقبل

تقدم فرقة “طرباند” العربية السويدية،  مجموعة من أشهر أغانيها بالحفلً الذى تحييه على مسرح الجمهورية، فى الثامنة مساء الأحد6 ديسمبر.

“طرب باند” فرقة سويدية من جنوب السويد وتحديدًا مدينة مالمو، تقدم الموسيقى العربية بتأثر بأشكال مختلفة من الموسيقى، منها الشعبية الاسكندنافية ، الجاز ،وكذلك الموسيقى اللاتينية،وصدر لهم ألبوم بعنوان “ياسيدى”، من أشهر أغنياته “كلام”،”أشوفك بعدين”،و”بغداد شو بى”.

وتشكلت “طرباند” عام ٢٠٠٧ عن طريق المطربة نادين الخالدي، وعازف الجيتار والماندول جابريل هيرمانسون ثم انضم إليهم ،فيليب رينيسون “كمان” ،  رومان كوتاما “باص جيتار” ،و عازفى الإيقاع فالتر شيبنوم ،وعمار شاوي .

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