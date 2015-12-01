بدء تصويت المصريين بسفارة تونس فى جولة إعادة الانتخابات

فتحت السفارة المصرية بتونس اليوم، الثلاثاء أبوابها أمام الجالية المصرية للتصويت فى اليوم الثانى والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التى بدأت أمس الاثنين، اعتبارا من التاسعة صباحا بتوقيت تونس وحتى التاسعة مساء.

يشار إلى أن عدد المسجلين فى قاعدة البيانات بتونس يصل إلى 130 شخصا فقط لأن البعض لا يمتلك رقما قوميا، ويصل عدد المصريين فى تونس 500 شخص.

يذكر أن المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة هى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء.

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