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ضبط 550 كيلو لحوم فاسدة داخل محل جزارة فى روض الفرج

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ضبط 550 كيلو لحوم فاسدة داخل محل جزارة فى روض الفرج ضبط 550 كيلو لحوم فاسدة داخل محل جزارة فى روض الفرج
تمكن رجال شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب محل جزارة غير مرخص فى روض الفرج، بعد ضبط 550 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل المحل، تحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرط التموين، بلاغا من المواطنين يفيد قيام صاحب محل جزارة بروض الفرج، يبيع لحوم مجمدة فاسدة، عقب تقنين الإجراءات تم إثبات الواقعة، وتم مداهمة المحل وضبط مالكه وضبط بداخل المحل550 كيلو لحوم.

ورد تقرير لجنة وزارة الطب البيطرى، الذى أثبت أن كافة المنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم إعدام كافة المضبوطات.
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مصر 365

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