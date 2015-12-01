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مرور الجيزة يضبط 3956 مخالفة أعلى المحاور خلال 24 ساعة

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مرور الجيزة يضبط 3956 مخالفة أعلى المحاور خلال 24 ساعة مرور الجيزة يضبط 3956 مخالفة أعلى المحاور خلال 24 ساعة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 3956 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها، تم ضبط 50 مخالفات تجاوز سرعات، و1987 مخالفة نموذج 125 و 1888 انتظار خاطئ، وتم رصد 38 مخالفة رخص بدون قيادة، و32 بدون تسيير، وتم حجز 5 سيارات، فيما تم حجز 6 "تكاتك" وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

من جانبه، أكد المقدم أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، أن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم .

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