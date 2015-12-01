شاب بالشرقية يضرب نجلة عمه بحجر على رأسها حتى الموت لشكه فى سلوكها

>تمكنت مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض مقتل طالبة في الخامسة عشر من العمر، حيث تبين قيام نجل عمها بقتلها بحجر كبير الحجم علي رأسها ، لشكه في سلوكها.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة " ج ع ح " 15 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري ومقيمة بمركز بلبيس، مصابة بجرح قطعي بالجبهة بالناحية اليمني، أعلي سطح منزل ملك نجل عم والدها " أ م ع " 45 سنة عامل.

وتبين من التحقيقات التي بأشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه النقباء أحمد حمدي ولطفي عبد العال وعمر جمال برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، قيام "ي م ح " 18 سنة عامل ، نجل عم المجني عليها بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب رغبته في التقدم لخطبتها وشكه في سلوكها في الفترة الأخيرة ، فاتصل بها تليفونيا وطلب مقابلتها وقام بضربها بحجر كبير علي رأسها وخنقها بإيشارب، مما أدي إلي وفاتها، وتركها أعلي سطح منزله، ولاذ بالفرار.

تم ضبطه واعترف بالواقعة في تحقيقات المباحث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12820 لسنة 2015 إداري مركز بلبيس.