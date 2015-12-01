ضبط صاحبة مخبز بلدى لبيعها 20 طن دقيق بالسوق السوداء فى السيدة زينب

ألقت شرطة التموين بالقاهرة، القبض على صاحبة مخبز بلدى، لقيامها ببيع 20 طن دقيق بلدى فى السوق السوداء، و حرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة مباحث التموين والنجارة الداخلية، بقيام صاحبة مخبز بلدى بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق ببيعه فى السوق السوداء بالسيدة زينبن وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية إلى المخبز، وتم مداهمته، واعترفت بقيامها بالتصرف فى 20 طن و400 كيلو، ببيعها بأعلى من أسعارها بالسوق، وتم تشميع المخبز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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