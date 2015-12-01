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القبض على 3 عاطلين ينتحلون صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

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القبض على 3 عاطلين ينتحلون صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة القبض على 3 عاطلين ينتحلون صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بإنتحال صفة ضباط شرطة، والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بمنطقة أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

تعددت البلاغات أمام المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد بتعرض المواطنين للسرقة على يد 3 أشخاص يدعون أنهم ضباط شرطة ويستولون على متعلقاتهم من هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات توصل النقيب محمد الصعيدى معاون مباحث ثان أكتوبر، إلى أن 3 عاطلين وراء ارتكاب تلك الوقائع، وبإعداد الأكمنة، تم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة ودراجة بخارية يستخدمونها فى ارتكاب جرائمهم، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة المستولى عليها من الضحايا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا أمام العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم، فحرر محضر بالواقعة وأحالهم العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث أكتوبر إلى النيابة للتحقيق.
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