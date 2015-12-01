العفو الدولية: رغم الإصلاحات قطر تستغل العمالة الأجنبية لديها

قالت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، إن استغلال العمال لا يزال “متفشيًا” في دولة قطر على الرغم من إدخال بعض الإصلاحات منذ فوز الدولة الخليجية بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل 5 سنوات.

وفي بيان صدر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 قالت المنظمة الحقوقية إن نظام “الكفالة” في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم.

ويمثل الأجانب 94% من قوة العمل في قطر.

وامتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذي وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد “ترقيع”.

ورفض مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى “خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج”.

كانت اتهامات بالفساد في منح حق استضافة كأس العالم وكذلك المخاوف بشأن الاحتياطات داخل الملاعب وحرارة أشهر الصيف ألقت بظلالها على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للغاز لتصبح أول مضيفة عربية لكأس العالم لكرة القدم.

وتنفي قطر استغلال العمال وتقول إنها نفذت إصلاحات عمالية.

ا ش ا