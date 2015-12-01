مساعد وزير الداخلية للإعلام: استنفار أمنى لتأمين اللجان الانتخابية

أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات استمرار حالة الاستنفار الأمنى لتأمين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتى تجرى اليوم وغدا بـ13 محافظة.>وأضاف اللواء عبدالكريم – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الثلاثاء – أن الخدمات الأمنية انتظمت أمام جميع اللجان والمقار الانتخابية لتأمينها ابتداء من الخامسة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت إخطارات من غرف العمليات الفرعية بانتظام الخدمات بجميع اللجان والمقار الانتخابية.

وفيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية بشمال سيناء، أكد اللواء عبدالكريم أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية بشمال سيناء، وكذلك تامين تنقلات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تكثيف تسيير الدوريات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالمحاور والميادين الرئيسية بالمحافظات على مدار ال24 ساعة.

وأشار إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أصدر توجيهات إلى قطاع حقوق الإنسان بتوفير المقاعد المتحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، فضلا عن التأكيد على القوات المشاركة فى عملية التأمين بالالتزام بتأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، وعدم الدخول إلى أى لجنة الا بناء على استدعاء من القاضى المشرف عليها.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعاذة بالمرحلة الثانية من الانتخابات تجرى اليوم وغدا ب13 محافظة، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء؛ حيث يتنافس فى هذه الجولة 426 مرشحا لنيل أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا، لحصد 213 مقعدا ؛ وذلك بعد حسم 9 مقاعد فى 5 محافظات خلال الجولة الأولى من تلك المرحلة.