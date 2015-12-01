المجلس العسكرى اليمنى: مقتل 31 من الحوثيين و16 من المقاومة فى تعز

أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد أن 31 من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وأصيب 72 آخرين فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال بالمحافظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فى حين قتل 16 من عناصر المقاومة والجيش الوطنى وأصيب 37 آخرين.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس فى تقريره اليومى عن سير المعارك أن الميليشيات قصفت عددا من الاحياء السكنية مما أدى الى مقتل مدنيين وإصابة 17 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء بعضهم حالتهم خطيرة.. مشيرا الى أن القصف كان مرعبا لم تتعرض له المدينة من قبل بهذا الشكل الجنونى استخدمت فيه قذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا مما أحدث انفجارات عنيفة هزت المدينة.

‫ وأوضح أن مواجهات وقعت قبل الفجر فى معظم جبهات القتال اشدها فى الجبهة الشرقية.. وقامت طائرات دول التحالف العربى باستهداف مواقع الميليشيات فى مديرية موزع غرب المدينة وموقع الدفاع الجوى بجبل العلاء ومنطقتى الاقروض ونجد قسيم بمديرية المسراخ.

وقال المركز إن قوات المقاومة والجيش تمكنت من التقدم فى عدة جبهات وتعمل الآن على تأمين طريق النجد بمنطقة الضباب لتطهير المنطقة الغربية من المدينة.

وأضاف أن قوات سودانية وصلت إلى منطقة الشريجة جنوب شرقى تعز التابعة لمحافظة لحج المجاورة لتعز ضمن خطة التحالف لعملية تحرير المحافظة من المليشيات فى وقت تخوض قوات الجيش والمقاومة معارك عنيفة فى عدة مناطق بالراهدة جنوب غربى المحافظة.