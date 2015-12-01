مجلة فرنسية: طائرات أمريكية بدون طيار تشن عمليات سرية فى إفريقيا

لايزال مسلسل التدخل الأمريكى فى القارة الإفريقية مستمرا، حيث كشفت وثائق أمريكية سرية قيام طائرات الولايات المتحدة بدون طيار لا ترى بالعين المجردة بالتحليق فى سماء عدة دول إفريقية ولا سيما تلك التى يوجد بها حروب ضد الإرهاب.

وسلطت مجلة "سليت أفريك" الفرنسية الضوء على العمليات العسكرية التى تقوم بها الطائرة الأمريكية بدون طيار، حيث استخدمت الوحدة الأمريكية 484 التى تتمركز فى معسكر ليمونه بجيبوتى هذه الطائرات بصورة مكثفة وسرية فى الصومال واليمن فى الفترة ما بين يناير 2011 وصيف 2012.

وأرسلت الولايات المتحدة هذه الطائرات لكافة المناطق الإفريقية، واعترف وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، بأن معسكر ليمونه هو مركز الأسلحة والذخيرة العسكرية الأمريكية فى المنطقة برمتها.

وأوضحت الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية،البنتاجون أن الطائرات الأمريكية اخترقت المجال الجوى لعدة دول للقيام بعمليات سرية من بينها إثيوبيا وكينيا والصومال والنيجر وتشاد والكاميرون، ويرجع نشر القوات العسكرى الأمريكية فى إفريقيا إلى أحداث 11 سبتمبر 2001 إثر الهجوم على مركز التجارة العالمى، وكان تواجد القوات الأمريكية قبل هذا التاريخ ضعيفا للغاية.

وبحسب المجلة، وقعت واشنطن عدة اتفاقيات عسكرية مع 29 مطارا دوليا إفريقيا لاستخدام البنية التحتية لهذه المطارات وتعمل قوة أمريكية يتراوح قوامها ما بين 5 الاف و8 الاف جندى ومدنى كل عام فى إفريقيا، وأوضحت المجلة الفرنسية أن هذه المعلومات لا يمكن تحديثها أوالتأكد من صحتها فى الوقت الذى أكدت فيه عدة مصادر عسكرية أن هناك أوامر تمنع الكشف عن التواجد الأمريكى فى القارة الإفريقية.

وأوضح مصدر رفيع المستوى فى مركز القيادة العسكرية للولايات المتحدة فى القارة السمراء أن ما يستطيع الكشف عنه فيما يتعلق باستراتيجية التواجد الأمريكى فى إفريقيا هو أنها تعتمد على مفهوم المرونة وعدم وضع بصمة واضحة لها.

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