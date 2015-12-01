مكتب توطين اللاجئين الأمريكى: منع السوريين ينتهك قانون الهجرة بالبلاد

أفاد خطاب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن الخدمات التى تقدم لمساعدة اللاجئين على التأقلم مع الحياة فى الولايات المتحدة، قد تتضرر فى الولايات التى يمنع حكامها توطين السوريين.

ووعد 30 حاكما من حكام الولايات من بينها ولايات فلوريدا، وتكساس، وميتشيجن، بمنع اللاجئين السوريين منذ هجمات 13 نوفمبر فى باريس، التى نفذها تنظيم "داعش" الإرهابى، قائلين إن نظام الفحص الأمنى الأمريكى غير دقيق وقد يسمح لمتطرفين بالتسلل بين اللاجئين.

لكن خطابا من مكتب توطين اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قال إن رفض السوريين انتهاك لقانون الهجرة الأمريكى وقد يكلف الولايات الأموال المستخدمة لتوطين اللاجئين.

وينفق المكتب ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا لتوطين نحو 75 ألف لاجئ فى الولايات المتحدة. وكان من المقرر زيادة عدد اللاجئين فى عام 2016 إلى 85 ألفا وإلى 100 ألف لاجئى فى عام 2017.

وقال روبرت كارى مدير مكتب توطين اللاجئين فى وزارة الصحة فى الخطاب الصادر "لا يجوز للولايات أن ترفض المزايا والخدمات المقدمة للاجئين التى يمولها مكتب توطين اللاجئين على أساس البلد التى جاء منها اللاجئ أو انتمائه الدينى" مضيفًا أن الولايات التى تفعل ذلك قد تواجه تعليق أو شطبها من تمويل خدمات التوطين.